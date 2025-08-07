Obituaries August 7, 2025 Johnson County Obituaries Lorene Elizabeth Giessenbier Share this story: FacebookTwitterEmailCopy URL October 20, 1926 — August 4, 2025 Lenexa, Kansas Visitation Tuesday, August 12, 2025 11:00am – 12:00 pm (Central time) Johnson County Funeral Chapel 11200 Metcalf Ave., Overland Park, KS 66210 Funeral Service Tuesday, August 12, 2025 12:00 – 1:00 pm (Central time) Johnson County Funeral Chapel 11200 Metcalf Ave., Overland Park, KS 66210 Obituary published by Johnson County Funeral Chapel & Memorial Gardens. Previous articleRonald Dale WainscottNext articleSetsuko Bushnell