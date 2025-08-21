Obituaries August 21, 2025 Johnson County Obituaries Daniel J. Wall Share this story: FacebookTwitterEmailCopy URL September 10, 1947 — August 15, 2025 Prairie Village, Kansas Visitation Monday, September 15, 2025 10:00 – 11:00 am (Central time) Cure of Ars Catholic Church 9401 Mission Rd, Leawood, KS 66206 Mass Monday, September 15, 2025 11:00am – 12:00 pm (Central time) Cure of Ars Catholic Church 9401 Mission Rd, Leawood, KS 66206 Obituary published by Johnson County Funeral Chapel & Memorial Gardens. Previous articleRavi Anand NaiduNext articleBonnie June Armstrong