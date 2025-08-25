Obituaries August 25, 2025 Johnson County Obituaries Faye Martin Share this story: FacebookTwitterEmailCopy URL April 12, 1937 — August 21, 2025 Lenexa Visitation Wednesday, August 27, 2025 6:00 – 8:00 pm (Central time) Johnson County Funeral Chapel 11200 Metcalf Ave., Overland Park, KS 66210 Funeral Service Thursday, August 28, 2025 Starts at 10:00 am (Central time) Johnson County Funeral Chapel 11200 Metcalf Ave., Overland Park, KS 66210 Obituary published by Johnson County Funeral Chapel & Memorial Gardens. Previous articleJoseph Blair KubecNext articleMark William Zell