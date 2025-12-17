fbpx
Obituaries
Obituaries
Johnson County Obituaries

Kenneth LeRoy Kissee

Share this story:

June 19, 1941 — December 15, 2025
Shawnee, Kansas

Visitation

Thursday, December 18, 2025

10:00 – 11:00 am (Central time)

Johnson County Funeral Chapel

11200 Metcalf Ave., Overland Park, KS 66210

Funeral Service

Thursday, December 18, 2025

11:00 am – 12:00 pm (Central time)

Johnson County Funeral Chapel

11200 Metcalf Ave., Overland Park, KS 66210

Obituary published by Johnson County Funeral Chapel & Memorial Gardens.

Previous article
James “Jim” Curtis Smith
Next article
Kathleen Marie O’Connell Anthony

About

Contact info

© Post Publishing Inc 2010-2025
Website by Web Publisher PRO

The Post's copyrighted work may not be used to train large language models or otherwise develop artificial intelligence tools without the express written consent of Post Publishing Inc.