Obituaries December 17, 2025 Johnson County Obituaries Kenneth LeRoy Kissee June 19, 1941 — December 15, 2025 Shawnee, Kansas Visitation Thursday, December 18, 2025 10:00 – 11:00 am (Central time) Johnson County Funeral Chapel 11200 Metcalf Ave., Overland Park, KS 66210 Funeral Service Thursday, December 18, 2025 11:00 am – 12:00 pm (Central time) Johnson County Funeral Chapel 11200 Metcalf Ave., Overland Park, KS 66210 Obituary published by Johnson County Funeral Chapel & Memorial Gardens.