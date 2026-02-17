fbpx
Jose Juan Franco

July 12, 1971 — February 12, 2026
Olathe

Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de José Juan Franco Gonzales, quien nos dejó el 12 de febrero de 2026 a la edad de 54 años.

José fue un padre devoto, esposo amoroso, abuelo entrañable y amigo leal. Nació el 12 de julio de 1971 en Piraera, Lempira, Honduras, hijo de Lucio Franco y Aurelia Gonzales. Desde temprana edad demostró la fuerza, determinación y bondad que definirían su vida.

Dedicó su vida a su familia y a su trabajo como paisajista agrícola. Quienes lo conocieron recordarán su sentido del humor, generosidad, gran ética de trabajo, fuerza silenciosa, carácter protector, amabilidad, fe inquebrantable, humildad, integridad y su espíritu libre. Tenía una forma notable de hacer que los demás se sintieran apoyados y valorados.

Sobre todo, estaba orgulloso de su familia. Le sobreviven Araceli García, sus hijos Blanca, Cindy, Juan y Leslee, sus nietos Yaritza, Antonio y Génesis, y muchos otros familiares y amigos que llevarán su memoria adelante.

En su tiempo libre, disfrutaba de la pesca, los deportes, la jardinería, la música, contar historias, el tiempo en familia y las reuniones familiares. Ya fuera sentado en el sofá, entrenando desde la banda, arreglando algo en el jardín o contando historias en la mesa, creó momentos que vivirán en nuestros corazones para siempre.

Su legado es uno de amor, bondad, integridad y fuerza silenciosa. Aunque ya no está con nosotros, las lecciones que enseñó y el amor que dio permanecerán con nosotros siempre.

La visitación se llevará acabo el 19 de febrero de las 6-8pm y habrá un rosario que empezará a las 6. El funeral se llevará a cabo el 20 de febrero a las 11:00 a.m. en la Iglesia Católica St. Paul en Olathe.

Será profundamente extrañado y amado por siempre.

Obituary published by Amos Family Funeral Home.

