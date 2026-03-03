Obituaries March 3, 2026 Johnson County Obituaries Gwendolyn Y. Anderson Share this story: FacebookTwitterEmailCopy URL June 23, 1960 – February 25, 2026 Gwendolyn Yvonne (Moore) Anderson, age 65, was born on June 23, 1960 in Kansas City, Kansas to Leonard Moore Jr. and Jessie Marie (White) Moore. She passed away on February 25, 2026 in Overland Park, Kansas. Visitation Monday, March 9, 2026 10:00AM – 11:00AM Highland Park Funeral Home and Crematory 4101 State Avenue Kansas City, KS 66102 Service Monday, March 9, 2026 11:00AM – 12:00PM Highland Park Funeral Home and Crematory 4101 State Avenue Kansas City, KS 66102 Graveside Monday, March 9, 2026 12:30PM Highland Park Cemetery 3801 State Avenue Kansas City, KS 66102 Obituary published by Highland Park Funeral Home & Crematory. Previous articleMarilyn Sterling HailNext articleEva Ann Jensen