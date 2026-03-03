fbpx
Gwendolyn Y. Anderson

June 23, 1960 – February 25, 2026

Gwendolyn Yvonne (Moore) Anderson, age 65, was born on June 23, 1960 in Kansas City, Kansas to Leonard Moore Jr. and Jessie Marie (White) Moore. She passed away on February 25, 2026 in Overland Park, Kansas.

Visitation
Monday, March 9, 2026
10:00AM – 11:00AM
Highland Park Funeral Home and Crematory
4101 State Avenue
Kansas City, KS 66102

Service
Monday, March 9, 2026
11:00AM – 12:00PM
Highland Park Funeral Home and Crematory
4101 State Avenue
Kansas City, KS 66102

Graveside
Monday, March 9, 2026
12:30PM
Highland Park Cemetery
3801 State Avenue
Kansas City, KS 66102

Obituary published by Highland Park Funeral Home & Crematory.

