Ruth Ellen Hay

September 3, 1925 — March 2, 2026
Lenexa

Please check back at a later date for a full obituary.

In lieu of flowers, memorial contributions may be made to Wayside Waifs or St. Jude’s.

Visitation

Monday, March 16, 2026

5:00 – 7:00 pm (Central time)

Johnson County Funeral Chapel

11200 Metcalf Ave., Overland Park, KS 66210

Funeral Service

Tuesday, March 17, 2026

Starts at 10:00 am (Central time)

Village Presbyterian

6641 Mission Rd, Prairie Village, KS 66208

Graveside Service

Tuesday, March 17, 2026

Starts at 1:00 pm (Central time)

Village Presbyterian

6641 Mission Rd, Prairie Village, KS 66208

Obituary published by Johnson County Funeral Chapel & Memorial Gardens.

