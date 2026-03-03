Obituaries March 3, 2026 Johnson County Obituaries Ruth Ellen Hay Share this story: FacebookTwitterEmailCopy URL September 3, 1925 — March 2, 2026 Lenexa Please check back at a later date for a full obituary. In lieu of flowers, memorial contributions may be made to Wayside Waifs or St. Jude’s. Visitation Monday, March 16, 2026 5:00 – 7:00 pm (Central time) Johnson County Funeral Chapel 11200 Metcalf Ave., Overland Park, KS 66210 Funeral Service Tuesday, March 17, 2026 Starts at 10:00 am (Central time) Village Presbyterian 6641 Mission Rd, Prairie Village, KS 66208 Graveside Service Tuesday, March 17, 2026 Starts at 1:00 pm (Central time) Village Presbyterian 6641 Mission Rd, Prairie Village, KS 66208 Obituary published by Johnson County Funeral Chapel & Memorial Gardens. Previous articleJohn Patrick BurgessNext articleAva Mack-Walker